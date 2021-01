Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermisstensuche nimmt guten Ausgang

Wachenheim/WeinstraßeWachenheim/Weinstraße (ots)

Am 10.01.2021 gegen 17:30 Uhr meldete eine 74-jährige Bad Dürkheimerin ihren 75 Jahre alten Ehemann nach einem gemeinsamen Spaziergang im Wald bei Wachenheim als vermisst. Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass der Mann in eine Notlage geraten war, sodass umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Beteiligung eines Hubschraubers, eingeleitet wurden. Letztendlich konnte der Vermisste gegen 20:00 Uhr durch Personenspürhunde an einem Hang, an dem er gestürzt war, aufgefunden werden. Der Senior wurde lediglich leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

