Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Alkoholisiert zur Tankstelle gefahren - Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Weil ein 40-jähriger VW-Lenker am Montag gegen 18:10 Uhr offensichtlich alkoholisiert mit seinem Fahrzeug auf das Gelände einer Tankstelle in der Erligheimer Straße in Löchgau gefahren kam, ermittelt nun die Polizei wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Mann vor Ort noch antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Ergebnis von etwa 2,4 Promille den Verdacht einer starken Alkoholisierung des 40-Jährigen, so dass er sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen musste. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

