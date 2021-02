Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auf dem Herd vergessenes Essen löst Brandmeldealarm aus

Olpe (ots)

Am Mittwoch (17. Februar) ist der Polizei gegen 15.45 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus "In der Wüste" in Olpe gemeldet worden. Ein Brandmelder hatte hier aufgrund einer starken Rauchentwicklung ausgelöst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand vergaß ein Bewohner Essen auf dem Herd. Dabei entwickelte sich starker Rauch innerhalb der Wohnung. Es kam aber zu keinem Brandgeschehen. Der 64-jährige Bewohner kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand kein Gebäudeschaden.

