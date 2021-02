Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jährige bei Alleinunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache hat sich am Mittwoch (17. Februar) gegen 19.30 Uhr auf der B 54 auf Höhe Grube Rhonard ein Verkehrsunfall ereignet. Hier befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Olpe. Dabei geriet sie nach eigenen Angaben ins Schleudern und kam dadurch mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw drehte sich und stieß mit der Front in eine sich neben der Fahrbahn befindliche Hecke. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen am Knie und an der Hand. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell