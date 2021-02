Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Räucherofen in Brand

Attendorn (ots)

Ein Brand hat sich am Montag (15. Februar) gegen 12 Uhr in einem Keller in einem Einfamilienhaus in der Straße "Unterdorf" in Attendorn-Bürberg ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brannte ein dort stehender Räucherofen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der durch die Rußentwicklung entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Ein Brandermittler der Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Brand aufgrund eines technischen Defektes am Ofen entstand. Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

