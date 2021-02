Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 94-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Montag (15. Februar) gegen 9.20 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall in der "Niedersten Straße" zwischen einem 94-jährigen Fußgänger und einem 28-jährigen Pkw-Fahrer ereignet. Zunächst übersah der Fahrzeugführer beim Rückwärtsausparken, den hinter dem Fahrzeug befindlichen Fußgänger. Dieser ging auf dem dort befindlichen Gehweg. Dabei erfasste ihn das Fahrzeug und der 94-Jährige stürzte. Er erlitt Schürfwunden an Händen und im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

