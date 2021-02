Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche beschädigen Wand einer Bankfiliale

Olpe (ots)

Am Sonntag (14. Februar) haben vermutlich Jugendliche gegen 20 Uhr eine Gebäudewand im Vorraum einer Bankfiliale in der Franziskanerstraße in Olpe beschädigt. Anschließend entfernten sie sich von der Örtlichkeit. Der Melder entdeckte am nächsten Morgen zudem eine beschädigte Werbetafel. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Filiale ist videoüberwacht. Die Aufnahmen wurden gesichert und durch die Kriminalpolizei ausgewertet. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

