Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 15. Juni 2021, um 13.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem PKW die Bunner Straße. Er wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 15. Juni 2021, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher auf seinem Roller die Ermker Straße. Er wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Dienstag, den 15. Juni 2021, kam es gegen 14.20 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 18-jährige Frau aus Cloppenburg befuhr die Ahlhorner Straße in Fahrtrichtung Ahlhorn und wollte im weiteren Streckenverlauf nach links auf die B213 abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 52-jährigen Mann aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Am Dienstag, 15. Juni 2021, kam es um 16.35 Uhr auf der Ermker Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 21-jährige Frau aus Cloppenburg bog mit ihrem Pkw von einem Grundstück nach links auf die Ermker Straße in Richtung Ermke auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 18-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades (125 ccm) aus Cloppenburg. Der 18-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 13. Juni 2021, kam es zwischen 13.00 und 15.55 Uhr in der Bether Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mutmaßlich mit einer Fahrzeugtür den in der benachbarten Parklücke stehenden weißen PKW BMW Mini 2 eines 29-jährigen Oldenburgers. Es entstand Sachschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell