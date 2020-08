Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Rundballenpresse in Winkelsett

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 11. August 2020, 19.00 Uhr, geriet während der Feldarbeit auf einer Fläche in der Gemeinde Winkelsett eine Rundballenpresse und 3 Rundballen in Brand. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Harpstedt und Beckeln, die mit 7 Fahrzeugen und 21 Brandschützern vor Ort waren, wurde das Feuer gelöscht. Die Presse und die 3 Ballen wurden vollständig zerstört. Die Schadenshöhe wurde mit 11000 Euro angegeben.

