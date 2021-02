Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht D'Esterstraße Vallendar

Vallendar (ots)

Ein schwarzer PKW Mercedes-Benz (C-Klasse, Limousine) beschädigte am 19.02.2021 gegen ca. 12:00 Uhr einen anderen am Fahrbahnrand parkenden PKW. Der PKW des geschädigten Fahrzeughalters parkte in Längsaufstellung an der linken Fahrbahnseite in Richtung der Ecke zur Burgstraße. Zu dem beschädigten PKW ist lediglich bekannt, dass dieser in auffallend orangener Farbe ist. Der Halter dieses Fahrzeuges konnte durch die Polizei nicht mehr an der Unfallörtlichkeit angetroffen werden. Der Fahrzeughalter wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bendorf in Verbindung zu setzen. Daneben werden mögliche Unfallzeugen ebenfalls gebeten sachdienliche Hinweise die zur Ermittlung des Halters beitragen der Polizei in Bendorf zu melden.

