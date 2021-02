Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht PI Boppard 12.02 - 14.02.2021

Boppard (ots)

Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Boppard vom 12.02.2021 bis zum 14.02.2021

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet insgesamt sieben Verkehrsunfälle. Dabei handelte es sich um einen Verkehrsunfall mit Wild, zwei Verkehrsunfälle bei denen lediglich Sachschaden entstand, ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte sowie ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Laudert - Verkehrsunfallflucht:

Am Freitag, den 12.02.2021 gegen 08:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter LKW einen Zaun in der Mittelstraße in 56291 Laudert. Der LKW-Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzten (Tel.: 06742/8090, E-Mail: piboppard@polizei.rlp.de).

Oberwesel - Verkehrsunfall mit Personenschaden sowie Alkoholeinfluss: Am Sonntag, den 14.02.2021 befuhr ein PKW die B 9 aus Richtung Oberwesel kommend in Fahrtrichtung St. Goar. In Folge von unangepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol. Die Beifahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt, dass auf der Rücksitzbank transportierte 10-Jährige Kind wurde leichtverletzt.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Pfalzfeld - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss: Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte am Samstag, den 13.02.2021 ein Fahrzeug in 56291 Pfalzfeld kontrolliert werden. Beim Fahrzeugführer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Auch hier wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Oberwesel - Einbruchsdiebstähle in Sprinter: In 56430 Oberwesel wurden in der Nacht von Freitag, den 12.02.2021 zu Samstag, den 13.02.2021 zwei Sprinter aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten hier die Fenster heraus und entwendeten diverses Werkzeug.

Bei Hinweisen oder verdächtige Wahrnehmungen bittet die Polizeiinspektion Boppard und Mitteilung über Telefon 06742/8090 oder per Mail an: piboppard@polizei.rlp.de.

