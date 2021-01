POL-UL: (GP) Geislingen - Betrunken und zu spät unterwegs

Polizeipräsidium Ulm

Die Polizei kontrollierte am Silvesterabend, gegen 20.15 Uhr einen Autofahrer in der Karlstraße. Der 27-jährige Fahrer konnte keinen triftigen Grund für die Fahrt nach Eintritt der strengeren Ausgangsbeschränkung nach 20 Uhr nennen. Den Beamten entging auch nicht, dass er nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen ausländischen EU-Führerschein abgeben. Der Autoschlüssel wurde zur Verwahrung an den Beifahrer übergeben.

