Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallflüchtiger wurde in Bayern gestoppt

UlmUlm (ots)

Einer Streife der Polizei Neu-Ulm fiel während der Streife das stark beschädigte Unfallauto auf. Sie kontrollierten den 20-jährigen Lenker. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er am Silvesterabend gegen 21 Uhr in Ulm-Wiblingen auf die B30 in Richtung Neu-Ulm aufgefahren war. Am Ende des Beschleunigungsstreifens geriet er ins Schleudern und prallte mit der Front gegen die Leitplanke. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er nach Neu-Ulm davon. An der Unfallstelle entstand ein Schaden an der Leitplanke in Höhe von 3.000EUR, an dem Toyota in Höhe von 4.000EUR.

