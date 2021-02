Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf für das Karnevals- Wochenende von 11.02.-14.02.21.

Bendorf (ots)

Vermeintlicher PKW Diebstahl in Bendorf. Bereits am Donnerstag wurde der Polizei in Bendorf gemeldet, dass der PKW eines 51-jährigen Mannes entwendet worden wäre. Da die Tat den aufnehmenden Beamten nicht schlüssig erschien wurde auch die getrenntlebende Ehefrau des Anzeigenerstatters befragt. Sie gab gegenüber der Polizei an, keine Hinweise auf den Verbleib des PKW geben zu können. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Ehefrau den PKW vor ihrem Mann versteckt hatte. Dazu hatte sie das Fahrzeug ein paar Straßen weiter geparkt. Da die Dame nicht im Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erwartet sie jetzt eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Außerdem wird geprüft, ob sie sich wegen dieses "Streichs" noch wegen Vortäuschens einer Straftat oder weiterer Delikte strafbar gemacht hat.

Verkehrsunfallflucht in Bendorf

In der Ringstraße in Bendorf wurde am Samstag bei einem geparkten PKW der Seitenspiegel abgefahren. Zeugen konnten, nachdem sie einen Knall gehört hatten, noch sehen, wie sich ein roter Kleinwagen von der Unfallstelle entfernte. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile des unfallverursachenden Fahrzeugs lassen darauf schließen, dass es sich um einen PKW Renault gehandelt hat, bei dem durch den Zusammenstoß ebenfalls der rechte Spiegel beschädigt wurde. Weitere Ermittlungen bezüglich des genauen Fahrzeugtyps dauern noch an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.

Drogendealer unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis gestoppt

In Vallendar konnten Beamte der Polizei Bendorf am Abend des 11.02.2021, gegen 22:00 Uhr bei einem 43-jährigen Fahrzeugführer in einer Kontrolle gleich mehrere Verstöße feststellen. Der Mann stand bei der Kontrolle unter Drogeneinfluss und hatte keinen gültigen Führerschein. Dafür konnten in seinem Besitz verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden, welche zum Weiterverkauf vorgesehen waren. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafanzeigen wurden erstattet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell