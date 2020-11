Polizei Bielefeld

POL-BI: Opel-Fahrerin prallt mit Kindern auf Fahrrad zusammen

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagnachmittag, 05.11.2020, prallte der Opel Astra einer 72-jährige Bielefelderin mit zwei 11-jährigen Kindern, die mit ihren Fahrrädern eine Straße überqueren wollten, zusammen.

Gegen 13:15 Uhr befuhr die Bielefelderin mit ihrem Opel die Lerchenstraße, in Richtung Otto-Brenner-Straße. Nachdem sie dort an der roten Ampel gewartet hatte, wollte sie nach links abbiegen, in Richtung Oldentruper Straße. Zeitgleich überquerten ein Junge und ein Mädchen, mit ihren Fahrrädern, ebenfalls bei Grünlicht, auf dem Fahrstreifen für Fußgänger und Radfahrer, die Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die PKW-Fahrerin die Kinder zu spät, wodurch es zum Zusammenstoß kam und beide mit den Fahrrädern auf den Asphalt stürzten.

Passanten eilten den Kindern zu Hilfe, alarmierten deren Eltern und die Rettungskräfte. Die Kinder wurden im Rettungswagen untersucht und konnten ohne Verletzungen an ihre Eltern übergeben werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell