Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in Geschäft und Wohnhaus

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ummeln / Mitte - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 04.11.2020, wurde in ein Büro in Ummeln eingebrochen und ein kleiner Tresor gestohlen. Zudem stieg ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch in ein Haus in Mitte ein und entwendete Wertgegenstände und Bargeld.

Gegen 09:50 Uhr meldete eine 58-jährige Frau der Bielefelder Polizei einen Einbruch in einem Büroraum im Maschweg. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete einen 50 cm breiten, quadratischen, Tresor. Die Tat hat sich im Zeitraum vom 03.11.2020, 18:45 Uhr, und dem 04.11.2020, 06:00 Uhr, zugetragen.

Zu einem Einbruch in einem Haus am Stückenkamp kam es am 04.11.2020. Dieses meldete der Eigentümer gegen 19:30 Uhr. Der Täter hebelte ein Fenster auf, betrat die Wohnräume und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Der Versuch einen gesicherten Schrank aufzubrechen scheiterte. Der Täter konnte unerkannt mit Bargeld und Schmuck sowie mit einem Vorsatzgerät für ein Zielfernrohr entkommen. Der Tatzeitraum kann auf 09:30 Uhr und 17:30 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen die etwas Auffälliges bemerkt haben, und unter Umständen Hinweise zu den Tätern liefern können, wenden sich an das Polizeipräsidium Bielefeld: 0521/545-0.

