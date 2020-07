Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Morbach - Ortsteil Bischofsdhron (ots)

In der Zeit von Dienstag, 14.07.2020 bis Mittwoch, 22.07.2020, 19.00 Uhr drangen bis jetzt noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Sonnenstraße in Morbach, Ortsteil Bischofsdhron, ein. Die Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbewohner aus und gelangten durch eine Kellertür in das Tatobjekt. Innerhalb des Gebäudes wurden Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse durchsucht und nach derzeitigem Sachstand ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Gesamtschaden dürfte derzeit nach ersten Schätzungen im Bereich eines unteren vierstelligen Eurobetrages liegen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

In diesem Zusammenhang wird nochmals auf einige Punkte hingewiesen, die bei einer Abwesenheit zur Urlaubszeit beachtet werden sollten:

- Es sollten keine Hinweise auf ihre Abwesenheit hinterlassen werden. - Keine Urlaubsposts in sozialen Netzwerken veröffentlichen. - Das Zuhause sollte auch während einer Abwesenheit bewohnt wirken. - Zeitschaltuhren können die Beleuchtung steuern. - Nachbarn können die Briefkästen regelmäßig leeren. - Wenn möglich sollten die Rollläden nicht ständig geschlossen sein. - Keine Hinweise auf Abwesenheit auf Anrufbeantwortern.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781/5610

Telefax 06781/5612709

kiidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell