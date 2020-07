Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwendeten Schmuck und Möbeltresor - Wer hat etwas beobachtet?

Für den 08.07.2020 registrierte die Bonner Polizei einen Einbruch im Bereich der Straße "Am Domplatz" in Alfter: In dem Zeitraum zwischen 13:00 und 16:00 Uhr suchten Unbekannte das rückwärtige Gartengrundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Domplatz" auf. Nach der Spurenlage verschafften sie sich von hier aus durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang in die Zimmer des Hauses, die sie dann gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Die Einbrecher entwendeten neben einem Handy auch Schmuck und einen kleineren Möbeltresor - anschließend verließen sie den Tatort unerkannt. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

