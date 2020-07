Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall in Bonn-Lannesdorf - Lastwagen kam ins Schleudern

Bonn (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochabend, 08.07.2020, in Bonn-Lannesdorf.

Gegen 18:40 Uhr war der 23-jährige Fahrer eines Lastwagens auf der Straße "Am Noßbacher Weg" von Wachtberg in Richtung Godesberg unterwegs. In einem Kurvenbereich kam er nach derzeitigem Sachstand vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Lastwagen kollidierte mit einem geparkten Auto und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Polizeibeamte der Wache Bad Godesberg nahmen den Unfall auf. Der Lastwagen wurde mit einem Abschleppwagen geborgen.

