Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am EKZ

Idar-Oberstein (ots)

Am 20.07.2020 in der Zeit zwischen 09:50 und 10:30 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufszentrum in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein weißer Ford Fiesta beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt. Der PKW der Geschädigten war auf einem Parkplatz des vorderen Eingangs geparkt.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

