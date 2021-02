Polizei Aachen

POL-AC: Polizei nimmt "falsche Polizisten" fest

Aachen (ots)

Heute Morgen (02.02.2021) gegen 9.40 Uhr nahmen Polizisten in der Soers zwei Betrüger vorläufig fest.

Nach bisherigen Ermittlungen gab man sich gegenüber einer Seniorin mitten in der Nacht am Telefon als Polizei aus. Man forderte die Geschädigte auf, ihren Schmuck an einem verabredeten Platz zu deponieren. Die Polizei würde diesen dann zum Schutz vor Dieben in Verwahrung nehmen.

Die Seniorin kam der Aufforderung nach. Als sie morgens nachschaute, war der Schmuck weg. Sie informierte daraufhin ihre Angehörigen und diese die Polizei.

Am Morgen meldeten sich die Betrüger dann erneut telefonisch bei der Geschädigten und wollten nun Bargeld haben. Zum Schein und in Absprache mit der "richtigen" Polizei ließ sich die Geschädigte darauf ein. Beide Tatverdächtigen (23 und 25 Jahre alt) konnten von den Beamten am Tatort wenig später vorläufig festgenommen werden. Entsprechende Strafverfahren wegen Betrug wurden eingeleitet. Der Schmuck wurde bislang nicht aufgefunden.

Wichtiger Hinweis:

- Die Polizei verwahrt keine Wertgegenstände oder Bargeld. - Lassen Sie Vorsicht walten und beenden Sie solche Telefonate. - Reden sie im Bekanntenkreis darüber. - Im Verdachtsfall melden Sie sich bitte umgehend über den polizeilichen Notruf "110". (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell