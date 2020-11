Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrraddieb plagt das schlechte Gewissen

OffenburgOffenburg (ots)

Gestern Abend gegen 22:00 Uhr meldete sich ein 30-jähriger Deutscher bei der Bundespolizei in Offenburg. Mit dabei hatte er ein Fahrrad, welches er laut eigener Aussage in alkoholisiertem Zustand vor ca. 4 Wochen in Offenburg entwendet hatte.

Ein äußerst schlechtes Gewissen sowie ein ungutes Gefühl habe ihn zu diesem Schritt bewogen.

Das Rad wurde sichergestellt und den Mann erwartet eine Anzeige.

Die Bundespolizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer eines schwarzen Mountainbikes der Marke Hill.

Dieser wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

