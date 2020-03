POL-ROW: ++ Fußgänger muss zur Seite springen - Polizei sucht Zeugen ++ Zeugen melden betrunkenen Radfahrer ++ Lebensmittel aus Hofstand gestohlen ++ Einbruch in die Küche des Rathauses ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Fußgänger muss zur Seite springen - Polizei sucht Zeugen

Bremervörde. Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagmorgen im Kreuzungsbereich Bürgermeister-Hey-Straße/Bremer Straße ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Augenzeugen. Ein 70-jähriger Fußgänger hatte die Fahrbahn gegen 9.45 Uhr in Höhe einer Fußgängerampel überqueren wollen. Das hat der Fahrer eines blauen Skoda mit Bremervörder Kennzeichen nicht beachtet. Nur durch einen Sprung zur Seite habe sich der Fußgänger in Sicherheit bringen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04761/99450.

Zeugen melden betrunkenen Radfahrer

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Besorgte Passanten hatten gegen 16.30 Uhr gesehen, wie der Radler in Schlangenlinien die Bahnhofstraße auf und ab fuhr. Dabei habe er anderen Verkehrsteilnehmern sogar die Vorfahrt genommen. Die alarmierten Beamten konnten den 39-Jährigen aufgreifen. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Der Mann musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Lebensmittel aus Hofstand gestohlen

Ebersdorf. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte aus einen landwirtschaftlichen Verkaufsstand an der Schützenstraße Lebensmittel gestohlen. Kurz nach Mitternacht kamen die Täter an den Stand, nahmen 10 Eier und einen Sack Kartoffeln heraus und verschwanden ohne dafür zu bezahlen.

Einbruch in die Küche des Rathauses

Rotenburg. Ein 21-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag in die Gemeinschaftsküche des Rathauses eingebrochen und hat dort Lebensmittel gestohlen. Mit einem Rinnsteindeckel hatte er zuvor die Scheibe einer Nebeneingangstür des Rathauses eingeworfen und sich so Zutritt verschafft. In der Küche wurde er fündig und nahm die Waren mit. Da erste Ermittlungen auf den 21-Jährigen hindeuteten, stattete ihm die Polizei zu Hause einen Besuch ab. In seiner Wohnung wurden nahezu alle Lebensmittel gefunden und sichergestellt. Wie sich bei weiteren Ermittlungen herausstellte, hat der Mann am Donnerstagnachmittag im Obi-Markt einen weiteren Diebstahl hingelegt. Gegen 15 Uhr wurde er dabei beobachtet, wie er einen Hammer in seinem Rucksack verschwinden ließ. Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, legte er die Beute zurück. Dann holte er einen zweiten Hammer aus dem Rucksack und bedrohte den Angestellten damit. In diesem Fall leitete die Polizei ein Verfahren wegen eines Diebstahls mit Waffen ein.

