Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Kellerbrand ohne Verletzte

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Samstag den 23. März 2019 erreichte die Kreisleitstelle Recklinghausen um 14:43 Uhr ein Notruf von der Castroper Straße in Recklinghausen. Laut Anrufer sollte es im Keller eines Reihenhauses brennen. Die Kreisleitstelle alarmierte daraufhin die Löschzüge der Feuer- und Rettungswache, Ost und Suderwich sowie den Rettungsdienst mit einem RTW und einem Notarzt.

Bei der Erkundung konnte das Meldebild bestätigt werden. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle war Brandrauch erkennbar. In der sich im Keller befindlichen Waschküche des Reihenhauses war es zu einem Brandereignis gekommen. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich bereits alle Anwohner selbstständig aus dem Haus in Sicherheit bringen. Die Sichtung der Personen durch den Rettungsdienst ergab, dass keine dieser eine Verletzung oder eine Rauchgasintoxikation erlitten hatte.

Aufgrund der genauen Beschreibung eines Anwohners über die Lage des Brandraumes sowie die Zugangsmöglichkeit konnte der Löscherfolg über den Kellereingang auf der Gebäuderückseite schnell herbeigeführt werden. An der Einsatzstelle brannte Wäsche sowie Teile der hölzernen Wand- und Deckenverkleidung, die für die Löscharbeiten partiell entfernt werden musste.

Alle Räume des Gebäudes wurden von weiteren Einsatzkräften kontrolliert und durch entsprechende Lüftungsmaßnahmen vom Brandrauch befreit.

Nach etwa 1,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen.

Feuerwehr Recklinghausen

stellvt. Fachbereichsleiter Feuerwehr

Daniel Richmann

Telefon: 02361/30 699 1100

Telefon: 02361-30699 1120 (Wachabteilungsleiter, außerhalb der

Bürozeiten)

E-Mail: daniel.richmann@recklinghausen.de

http://www.feuerwehr-recklinghausen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell