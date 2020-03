POL-ROW: ++ 69-jähriger Autofahrer bei Wildunfall verletzt ++ 16-Jähriger bei Unfall mit Krad verletzt ++ Zigarettendiebstahl misslingt ++ Einbruch in Vereinsheim ++ Einbruch in Lagerraum misslingt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

69-jähriger Autofahrer bei Wildunfall verletzt

Borchel. In der Nacht zum Mittwoch ist ein 69-jähriger Autofahrer bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 238 verletzt worden. Der Mann war gegen 1.15 Uhr mit seinem BMW von Borchel in Richtung Abbendorf unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Er versuchte dem Tier auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht vermeiden. Bei dem Manöver kam das Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Straßenbaum. Der 69-Jährige wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

16-Jähriger bei Unfall mit Krad verletzt

Rotenburg. Am Dienstagabend ist ein 16-jähriger Biker bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße verletzt worden. Der Jugendliche verlor gegen 22 Uhr kurz vor der Einmündung zur Hansestraße die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und fuhr gegen den linken Bordstein. Dann wurde er gegen eine Schutzplanke geschleudert. Bei der Kollision zog sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Der Sachschaden ist nach Angaben der Polizei gering.

Zigarettendiebstahl misslingt

Scheeßel. Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend in einem Discounter am Vahlder Weg versucht, während der Geschäftszeiten Zigaretten im Wert von rund eintausend Euro zu stehlen. Sie wurden gegen 19.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie die Beute in einem Jutesack verschwinden ließen. Daraufhin schmissen sie den Beutel weg und verließen das Geschäft ohne die Beute.

Einbruch in Vereinsheim

Waffensen. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag erneut in ein Vereinsheim an der Straße Kesselhofskamp eingebrochen. Durch ein Toilettenfenster hatten sie sich Zugang in das Gebäude verschafft. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Einbruch beim Tennisverein

Helvesiek. Der Tennisverein Grün-Weiß Helvesiek hat in den zurückliegenden Tagen unliebsamen Besuch erhalten. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Vereinsheims an der Schulstraße auf. Nach ersten Einschätzungen haben sie aber nichts mitgehen lassen.

Einbruch in Lagerraum misslingt

Rotenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in einen Lagerraum des Raiffeisenmarktes an der Straße Auf dem Rusch einzubrechen. Die Täter stiegen zunächst über ein Stahltor zum Lagerhof und warfen dort eine Fensterscheibe des Lagerraums ein. Weil es ihnen aber nicht gelang, eine Stahltür aufzubrechen, blieben sie ohne Beute.

