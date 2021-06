Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl eines Akku-Rasenmähers

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 06. Juni 2021, 16.00 Uhr, und Montag, 07. Juni 2021, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Wiesenweg einen Bosch Akku-Rasenmäher aus einem Gartenhäuschen des 74-jährigen Geschädigten. Die Typenbezeichnung lautet: 3600HA4500. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (0 44 46) 95 97 10 entgegen.

Holdorf - versuchter Einbruch in Imbiss

In der Zeit zwischen Montag, 14. Juni 2021, 23.00 Uhr, und Dienstag, 15. Juni 2021, 11.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße die Eingangstür zu einem dort befindlichen Imbiss gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (0 54 94) 91 42 00 entgegen.

Vechta - Brand eines Flachdaches

Am Dienstag, den 15. Juni 2021, kam es gegen 14.45 Uhr, in der Brägelmannstraße zu einem Brandgeschehen: Während der Durchführung von Dachdeckerarbeiten geriet ein in der Zwischendecke eines dortigen Mehrparteienhauses befindlicher Bienenstock in Brand. Das Feuer konnte durch die Handwerker des Dachdeckereibetriebes selbstständig gelöscht werden, sodass ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war mit sieben Einsatzfahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort.

Goldenstedt - Schwelbrand in Holzverarbeitungsfirma

Am Dienstag, den 15. Juni 2021, kam es gegen 15.10 Uhr im Haselnussweg zu einem Schwelbrand in einer zwischen Produktionshalle und einem Silo für Sägespäne befindlichen Zwischendecke. Hierdurch entstand erheblicher Gebäudeschaden. Die konkrete Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern gegenwärtig noch an.

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 01. Juni 2021, 00.00 Uhr, und Freitag, 11. Juni 2021, 00.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Langen Straße die Rückseite eines Wohn- und Geschäftshauses mit goldener Farbe. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, den 13. Juni 2021, zwischen 18.45 und 19.15 Uhr, begaben sich zwei bislang unbekannte Täter in einen auf einem Grundstück in der Lohner Straße befindlichen Rohbau und beschädigten dort mehrere Zementsäcke und Sanitärgegenstände. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Lohne - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, den 15. Juni 2021, in der Zeit zwischen 18.45 und 18.45 Uhr, befuhren Beamte im Rahmen der Fahrradstreife den Lohner Stadtpark. Dort stellten sie einen 20-jährigen Mann aus Lohne fest, welcher auf einer Bank saß. Aufgrund eines in seiner unmittelbaren Nähe wahrnehmbaren Geruchs nach Betäubungsmitteln, sprachen die Polizisten den 20-Jährigen an, welcher daraufhin anbot, sich von den Beamten durchsuchen zu lassen. In der Bekleidung des Lohners wurde ein Beutel mit Betäubungsmitteln aufgefunden, welcher sichergestellt wurde. Gegen den 20-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am 15. Juni 2021 gegen 22.10 Uhr: Ebenfalls im Rahmen der Fahrradstreife stellten Beamte der Polizeistation Lohne im Bereich des Stadtpark Rondells drei männliche Personen auf einer Bank sitzend fest. Auch im unmittelbaren Umkreis dieser Personen roch es nach dem Konsum von Betäubungsmitteln. Auf dem Boden unterhalb der Bank wurden entsprechende Utensilien festgestellt. Ein 22-jähriger Lohner räumte im Zuge dieser Kontrolle ein, dass diese ihm gehörten. Auch gegen ihn werden nunmehr weitere Ermittlungen geführt.

Damme OT Fladderlohhausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 15. Juni 2021, gegen 11.20 Uhr, wurde ein 35-jähriger Mann aus Holdorf in Fladderlohhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 15. Juni 2021, gegen 14.55 Uhr, wurde ein 41-jähriger Mann aus Holdorf in Vechta einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 14. Juni 2021, 13.00 Uhr, und Dienstag, 15. Juni 2021, 09.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand vor dem Wohnhaus der 37-jährigen Geschädigten in der Schützenstraße abgestellten weißen PKW Citroen C1 im linken Heckbereich. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (0 44 45) 95 04 70 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 12. Juni 2021, zwischen 12.00 und 18.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rückwärtsfahren in der Straße Auf dem Hövel gegen einen hinter seinem Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellten schwarzen PKW Hyundai I 30 und bschädigte hierdurch die vordere Stoßstange sowie das Kennzeichen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 15. Juni 2021, gegen 15.30 Uhr, befuhren eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Damme und eine 33-jährige Frau aus Barnstorf mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge die Holdorfer Straße (Bundesstraße B214). Als die 56-Jährige nach links in Bahnhofstraße abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten, um Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Die 33-Jährige bemerkte den stehenden PKW zu spät und fuhr den PKW der 56-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die beiden unfallbeteiligten Frauen blieben unverletzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 15. Juni 2021, zwischen 14.30 und 18.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Am Prengelsfeld einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen PKW Audi A4 Avant. Es entstanden zwei Beulen im Bereich der vorderen Beifahrertür und des vorderen Radkastens. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90 entgegen.

