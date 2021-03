Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Verstoß gegen die Corona-Verordnung (06.03.2021)

Rottweil (ots)

Wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung wurden in der Nacht auf Samstag gegen 03.00 Uhr fünf Personen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren angezeigt, die sich gemeinsam in einem Sportstudio aufhielten und dort alkoholische Getränke konsumierten. Bei der Überprüfung durch die Polizei trafen die Streifenbeamten zunächst nur einen 21-jährigen Mann an. Bei der weiteren Überprüfung der Räumlichkeiten stellte sich heraus, dass sich die anderen vier Teilnehmer des Umtrunks in einer Abstellkammer versteckt hatten. Die zwei minderjährigen Personen wurden ihren Eltern übergeben.

