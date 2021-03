Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Brand in Brennholzschuppen 7.3.21, 8.30 Uhr

Dunningen-Seedorf (ots)

Bei einem Brand eines Holzschuppens in der Ringstraße am Sonntagmorgen ist ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Das Feuer in einem Anbau eines Wohnhauses entdeckte eine Bewohnerin morgens gegen 8.30 Uhr, als sie den Müll entsorgen wollte. Die Flammen breiteten sich rasch aus und griffen bereits auf das Dach des Schuppens über und von dort auf das Dach der Garage. Die Feuerwehren aus Seedorf, Dunningen und Rottweil waren mit einer Vielzahl von Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen angerückt. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Helfern vor Ort. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus, weswegen die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat und in den nächsten Tagen weitere Untersuchungen einleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell