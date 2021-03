Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Türöffnen nicht aufgepasst (08.03.2021)

Blumberg (ots)

Sachschaden hat ein Autofahrer am Montag gegen 8 Uhr auf der Uchbahnstraße, auf Höhe eines Einkaufsmarktes, verursacht. Ein 32-jähriger Seat Fahrer stellte sein Auto ab. Er öffnete die Tür und wollte aussteigen, hatte sich jedoch nicht über den rückwärtigen Verkehr vergewissert. Seine Tür prallte gegen Spiegel und Beifahrertür eines Ford, mit dem ein 33-Jähriger in diesem Moment vorbeifuhr. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf rund 1.500 Euro.

