POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Hoher Schaden wegen Fahrfehler 7.3.21

Schramberg (ots)

Ein kleiner Fahrfehler einer Autofahrerin hat am Sonntagmorgen zu einem Sachschaden von über 20.000 Euro geführt. Eine 26 Jahre alte Citroen-Fahrerin bog von der Marktstraße nach links in die Hauptstraße ein und fuhr diese weiter in Richtung Stadtmitte. Hierbei streifte sie zunächst einen rechts auf einem Parkstreifen geparkten BMW- Geländewagen und prallte dann im Anschluss noch gegen ein Audi-Coupé. Zum Glück wurde die junge Frau nicht verletzt. Sie wurde von der Polizei gebührenpflichtig verwarnt.

