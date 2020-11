POL-COE: Kreis Coesfeld/ Polizei unterstützt Kräfte der Ordnungsämter

Polizei Coesfeld

In den kommenden Wochen ist die Polizei im Kreis Coesfeld mit kommunalen Ordnungsämtern an vereinzelten Tagen in den Innenstädten unterwegs. Polizeidirektor Thomas Eder (Abteilungsleiter der Polizei Coesfeld) erläutert, dass es vorrangig um die Unterstützung der städtischen Kräfte bei deren Streifen auf Wochenmärkten, Treffpunkten, durch Innenstädte und Parks geht.

"Vielleicht reicht die Präsenz aus, um an die Masken- und Abstandspflicht zu erinnern. Im besten Fall gibt es weder für die Polizei, noch für das Ordnungsamt etwas zu ahnden", so der ranghöchste Polizist im Kreis Coesfeld.

Im Lockdown im Frühjahr hat sich die Bevölkerung des Kreises Coesfeld im Großen und Ganzen an die Vorgaben gehalten. Verstöße konnten nur vereinzelt festgestellt werden. "Dafür noch einmal ein großes Dankeschön. Diese Hoffnung auf Akzeptanz der Maßnahmen haben wir auch im Moment. Sollten wir jedoch auf unseren gemeinsamen Streifen Verstöße feststellen, werden wir diese konsequent ahnden", so Eder.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr sieht eine Chance in den angekündigten gemeinsamen Streifen von Polizei und Kommunen, für die derzeit dynamische Entwicklung zu sensibilisieren.

Er baut auf seine Bürgerinnen und Bürger im Kreis Coesfeld. "Ich bin davon überzeugt, dass ihnen der Ernst der Lage bewusst ist. Es kann uns nur zusammen gelingen, die Infektionszahlen zu senken. Dazu gehört, die geltenden Bestimmungen umzusetzen und mitzutragen."

NRW-Innenminister Herbert Reul hatte am vergangenen Freitag angekündigt, dass die Polizei die Kommunen als vorrangig zuständige Behörden unterstützen wird.

