Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck

Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Gleich vier Anzeigen wegen Diebstählen, bzw. einem Versuch, wurden bei der Polizei in Coesfeld am Donnerstag erstattet. In allen Fällen wurden die Firmenafahrzeuge in der Nacht zum Donnerstag aufgebrochen. Bei den drei vollendeten Fällen stahlen die bislang unbekannten Täter Werkzeuge aus den Fahrzeugen. In einem Fall wurde nichts gestohlen. Die Fahrzeuge waren in der Münsterstraße, der Dionysiusstraße sowie Im Flothfeld und dem Eichengrund abgestellt. Von einem Zusammenhang zwischen den Taten geht die Polizei aus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

