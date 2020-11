Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, B474/Zwei Leichtverletzte

Coesfeld

In Holtwick sind am Donnerstag (05.11.20)zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 12 Uhr befuhr eine 24-Jährige Rosendahlerin die Coesfelder Straße (B474) in Richtung Coesfeld. Gleichzeitig wollte eine 64-Jährige Frau aus Rosendahl von einem Tankstellengelände auf die Fahrbahn abbiegen. Dabei kam es zur Kollision. Die Feuerwehr musste die 64-Jährige aus ihrem Wagen befreien. Mit Rettungswagen kamen die Frauen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die B474 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

