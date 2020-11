Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/Autos aufgebrochen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte haben in Havixbeck drei Autos aufgebrochen.

Zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 7.30 Uhr am Donnerstag öffneten sie an der Münsterstraße gewaltsam eine Wagentür. Stand jetzt haben die Täter nichts gestohlen.

Anders sieht es "Im Flothfeld" aus. Hier stahlen Unbekannte Werkzeug. Zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 6.50 Uhr am Donnerstag brachen sie das Schloss einer Tür auf.

Auch "Im Eichengrund" haben Diebe Werkzeuge aus einem Fahrzeug gestohlen. Zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 6.45 Uhr am Donnerstag öffneten die Täter gewaltsam eine Schiebetür.

Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang der Taten und bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

