POL-KR: Bockum: Hundebesitzer vertreibt Einbrecher-Trio - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (12. März 2020) hat ein Hundebesitzer beim Spaziergang einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Gertrudisstraße verhindert. Drei Männer sind flüchtig.

Gegen 7:50 Uhr bemerkte der 55-jährige Krefelder zwei Männer auf der rückwärtigen Terrasse des Hauses. Als diese den Zeugen bemerkten, flüchteten sie über einen Gartenzaun. Vor dem Haus stand ein weiterer offenbar "Schmiere". Gemeinsam flüchtete das Trio in Richtung Uerdinger Straße. Der Zeuge informierte die Polizei.

Die drei Männer sind circa 20-30 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Sie trugen Kapuzenpullover, einer der Pullover war grau.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (161)

