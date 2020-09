Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Tödlicher Verkehrsunfall auf einem Waldweg

Koblenz (ots)

Am 18.09.2020, gegen 13.08 Uhr kam es in Koblenz, auf einem Waldweg im Bereich des Rittersturzes, Zufahrt zur B9, zu einem Alleinunfall. Der Führer eines Pkw kam mit seinem PKW von dem Waldweg ab und prallte gegen einen Baum. Der 70jährige Pkw-Fahrer verstarb. Die Ermittlungen der zuständigen Polizeiinspektion Koblenz 1 zum Unfallhergang dauern an.

