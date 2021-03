Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auffahrunfall vor Ampel

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 23-Jährige am Dienstag in Stadtlohn zugezogen. Die Velenerin war gegen 16.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der Landesstraße 608 unterwegs und verlangsamte vor einer roten Ampel ihre Geschwindigkeit. Dieses bemerkte ein hinter ihr fahrender 24-jähriger Autofahrer aus Münster zu spät und fuhr auf. Einen Arzt wolle sie selbständig aufsuchen, gab die Leichtverletzte an. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.600 Euro geschätzt.

