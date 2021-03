Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Lkw-Steuergeräte entwendet

Legden (ots)

Aus zehn Sattelzugmaschinen des Herstellers MAN haben Unbekannte die Steuergeräte in Legden ausgebaut und entwendet. Zu der Tat auf einem eingezäunten Betriebsgelände an der Industriestraße kam es zwischen Montag, 22.02., und Montag, 08.03. Wie die Diebe auf das Gelände gelangten, ist unklar. Der Sachschaden wird mit mehreren Zehntausend Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

