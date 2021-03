Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Pedelec entwendet

Heek (ots)

Auf ein Pedelec des Typs Arroyo C8 Elite des Herstellers Gazelle hatten es Unbekannte in Nienborg abgesehen. Zwischen Montag, 19.10 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr, entwendeten die Diebe das unter einem Carport am Schäpersgraben abgestellte und verschlossene anthrazitfarbene Rad. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell