Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Heidelberg (ots)

Auf frischer Tat hat eine Streifenwagenbesatzung am frühen Mittwochmorgen um etwa 1.15 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof einen Fahrraddieb ertappt. Der 44-Jährige versuchte, mit einem Seitenschneider das Schloss eines Rads zu durchtrennen, das bei den Fahrrandständern auf der Bahnhofseite zum Max-Planck-Ring abgestellt war. Als die Polizisten den Mann aufforderten, den Seitenschneider fallen zu lassen, ging dieser mit dem Werkzeug auf die Beamten zu. Sie überwältigten den Täter und legten ihm Handschellen an, um ihn zur Vernehmung auf das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu bringen. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Darmstädter wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

