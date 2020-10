Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Missglücktes Wendemanöver: Lkw schiebt zwei Pkw ineinander

Mühlhausen (ots)

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist am Dienstag gegen 14 Uhr in Mühlhausen ein Schaden von rund 12500 Euro entstanden. Der 60-jährige Fahrer eines voll beladenen Sattelzugs wendete in der Kreuzung Östringer Straße und Gartenstraße und legte dazu den Rückwärtsgang ein. Als er mit seinem Fahrzeug zurückstieß, schob er zwei dahinterstehende Pkw ineinander. Verletzt wurde niemand.

