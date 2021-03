Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Rollo hochgeschoben - und dann geflüchtet

Reken (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht zum Mittwoch in Reken an einem Wohnhaus an der Ludgeristraße zu schaffen gemacht: Er schob gegen 00.20 Uhr das Außenrollo einer Terrassentür hoch - und sah sich den Bewohnern gegenüber, die sich in dem betreffenden Zimmer aufhielten. Der Mann flüchtete. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkle kurze lockige Haare, untersetzte Statur, graue Jacke, schwarze Hose und südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell