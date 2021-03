Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch und versuchter Einbruch in zwei Geschäfte

Borken (ots)

Auf zwei Geschäfte für Zweiräder hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen in Borken abgesehen. Der erste Fall spielte sich an der Heinrich-Hertz-Straße ab: Um in das Gebäude hineinzukommen, hatten die Täter eine Seitentür aufgehebelt. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Abgespielt hat sich das Geschehen dort zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 10.00 Uhr. Zu einer ähnlich gelagerten Tat kam es in der Nacht zum Dienstag an der Röntgenstraße. Als die Täter dort gegen 01.50 Uhr die Eingangstür aufhebeln wollten, lösten sie eine Alarmanlage aus. Die Unbekannten entfernten sich. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

