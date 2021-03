Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin stürzt

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 74-Jährige am Dienstag in Gescher erlitten. Die Radfahrerin aus Gescher wollte gegen 13.40 Uhr die Hofstraße überqueren, wobei sie ohne Fremdeinwirkung stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

