Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Münzautomaten einer Auto-Waschanlage in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 30.09.2020, wurde der Polizei mitgeteilt, dass es zu einem Diebstahl auf dem Gelände einer Tankstelle in der Carl-Spaeter-Straße gekommen sei. Bislang unbekannte Täter hatten dort die Münzbehälter der Selbstbedienungsanlage (Hochdruckreiniger und Staubsauger) aufgebrochen. Da die Behälter ständig geleert werden, kam es zu einem geringen Schaden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261-1032911.

