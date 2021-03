Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Borken (ots)

Cannabis konsumiert hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Dienstagnachmittag in Borken kontrolliert hat. Die Beamten hielten den 19-Jährigen an, als er den Dülmener Weg befuhr. Ein Drogentest schlug positiv an. Eine Ärztin entnahm dem jungen Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweise zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

