Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher scheitern an Tür

Borken (ots)

Einbrecher wollten am vergangenen Wochenende in Borken in Büroräume eindringen. Die Täter versuchten vergeblich, die Hintertür des Gebäudes am Butenwall aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell