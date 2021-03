Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Bankette und Leitpfosten auf B 67 beschädigt

Heiden (ots)

Die Bankette regelrecht durchgepflügt, ein Leitpfosten herausgerissen: Deutlich sichtbar ist die Spur, die vermutlich ein Lkw am Dienstag in Heiden an der Bundesstraße 67 hinterlassen hat. Der Verursacher muss mit seinem Fahrzeug aus Richtung Münster in Richtung Bocholt gefahren sein. Abgekommen von der Fahrbahn ist er vor 10.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Velen-Ramsdorf und Borken-Ost. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

