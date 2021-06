Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Nach Schockanruf: Tochter und Polizei verhindern Geldübergabe

Am Freitag, 11. Juni 2021, um 10.22 Uhr, hat die Polizei Kenntnis von einem aktuellen Schockanruf im Raum Friesoythe erhalten. Die Tochter einer Friesoytherin teilte der Polizei mit, dass ihre Mutter derzeit auf dem Weg zu unbekannten Tätern sei, um eine hohe Summe Geld zu übergeben. Zuvor hatte die Frau einen Anruf erhalten, dass ihre Tochter eine Mutter von drei Kindern totgefahren habe und nun das Geld benötigt werde. Die Friesoytherin hob daraufhin das Geld ab und wurde durch die unbekannten Täter telefonisch zu einem Übergabeort in Papenburg geleitet. Dabei handelte es sich um den Parkplatz eines Krankenhauses in der Straße Hauptkanal Rechts. Die Polizei Papenburg konnte sie dort gegen 11.45 Uhr glücklicherweise antreffen, bevor es zu einer Herausgabe des Geldes gekommen war. Vor Ort wurden zunächst zwei Personen angetroffen, die zur weiteren Abklärung auf eine Polizeidienststelle gebracht wurden. Sie wurden kurz darauf entlassen, da sie als Tatverdächtige nicht in Betracht kamen. Die Polizei sucht Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen im Umkreis des Parkplatzes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer: (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg/Vechta - Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 15. Juni/16. Juni 2021 Im o.a. Überwachungszeitraum führten die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung von Dienstag, den 15. Juni 2021, 04.30 Uhr, bis Mittwoch, 16. Juni 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu keinerlei Feststellungen.

