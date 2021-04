Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Taxifahrer fährt gegen parkenden PKW

Unna (ots)

Am Dienstagmittag (27.04.2021) fuhr ein 59-jähriger Dortmunder Taxifahrer gegen 12.55 Uhr auf dem Hillering in Richtung Kleistraße. In Höhe der Hausnummer 40 kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten PKW. Durch den Aufprall wurden seine beiden 60 und 35 Jahre alten weiblichen Fahrgäste und der Taxifahrer leicht verletzt. Sie wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 12 500 Euro.

